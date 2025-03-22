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07:48, 22 марта 2025Экономика

Шансы Запада отобрать замороженные резервы России оценили

Экономист Кузьмин: Шансы Запада отобрать замороженные резервы России мизерные
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Xpi / IMAGO / Global Look Press

Шансы Запада отобрать у России замороженные золотовалютные резервы мизерные. Такую оценку в интервью РИА Новости дал главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

«Шансы совершенно мизерные. Большая часть этих средств находится в Бельгии, под бельгийской юрисдикцией, которая отказывается экспроприировать российские деньги. Во всяком случае, пока. Бельгия опасается проблем и подрыва доверия к ее финансовым институтам», — сказал он.

По его мнению, Европейский Союз (ЕС) будет пытаться давить на Бельгию, пока продолжаются боевые действия на Украине, однако США, отметил Кузьмин, постепенно «вроде бы меняют свое отношение к Москве».

Ранее ЕС решил не конфисковывать российские активы, а оставить их замороженными. В тексте, принятом лидерами стран ЕС, говорится, что активы РФ должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия «не прекратит свою агрессивную войну против Украины», а также не компенсирует ущерб.

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