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08:39, 22 марта 2025Россия

Спасавшаяся от ВСУ жительница Курской области два дня шла в шлепках

РИА Новости: Жительница Новоивановки два дня шла в шлепках с сыном, уходя от ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Global Look Press

Жительница Новоивановка в Курской области вынуждена была в шлепках уходить из населенного пункта в попытках спрятаться от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом очевидцы сообщили РИА Новости.

По их словам, женщина вместе с сыном два дня шла в соседний поселок Казачья Локня. «Одна у нас прибежала с Новоивановки, она голая, босая, ей надо было одеть, обуть что-то», — рассказала жительница населенного пункта Александра.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из села Погребки в Курской области три месяца пряталась в подвале от ВСУ и, спасаясь, прошла километры минных полей. По словам 64-летней Зои Белевцевой, ее муж стал жертвой атаки беспилотника. Сама женщина смогла сбежать из села вместе с соседкой.

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