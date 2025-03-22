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03:31, 22 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа оценил вероятность нападения России на Европу

Уиткофф: Русские не хотят маршировать по Европе, сто процентов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Российские войска «стопроцентно» не собираются маршировать по Европе. Так вероятность нападения России оценил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, европейские страны «умирают экономически», в том числе Великобритания, чей премьер-министр Кир Стармер хочет отправить войска на Украину. Уиткофф напомнил, что вся британская армия меньше Корпуса морской пехоты США.

«Я думаю, это упрощение. У нас есть НАТО, чего не было во времена Второй мировой войны», — сказал спецпосланник. На вопрос Карлсона о том, хочет ли Россия «пройтись маршем» по Европе, Уиткофф ответил: «Нет, сто процентов».

Ранее Уиткофф заявил о согласии властей Украины на выборы. «Да, они состоятся. Выборы на Украине пройдут», — сказал он.

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