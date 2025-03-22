Спецпосланник Трампа оценил вероятность нападения России на Европу

Уиткофф: Русские не хотят маршировать по Европе, сто процентов

Российские войска «стопроцентно» не собираются маршировать по Европе. Так вероятность нападения России оценил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, европейские страны «умирают экономически», в том числе Великобритания, чей премьер-министр Кир Стармер хочет отправить войска на Украину. Уиткофф напомнил, что вся британская армия меньше Корпуса морской пехоты США.

«Я думаю, это упрощение. У нас есть НАТО, чего не было во времена Второй мировой войны», — сказал спецпосланник. На вопрос Карлсона о том, хочет ли Россия «пройтись маршем» по Европе, Уиткофф ответил: «Нет, сто процентов».

Ранее Уиткофф заявил о согласии властей Украины на выборы. «Да, они состоятся. Выборы на Украине пройдут», — сказал он.