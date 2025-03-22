В Совфеде прокомментировали новые сведения об организаторах теракта в «Крокусе»

Сенатор Карасин: Теракт в «Крокусе» был направлен на дестабилизацию ситуации

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был направлен на то, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию в России, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал новые сведения Следственного комитета (СК) России об организаторах теракта.

«У меня нет оснований не доверять профессиональным следственным органам Российской Федерации. Я соглашусь с теми выводами, которые делает наш Следственный комитет. Как и все остальные террористические акты, этот был направлен на то, чтобы посеять неуверенность и дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Это абсолютно верно», — сказал Карасин.

Запугать общественное мнение, посеять панику, расслоение — это все задачи, которые перед собой ставят наши враги и недруги за рубежом Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила, что организацией теракта в «Крокус Сити Холле» занимались шесть граждан стран Средней Азии. В настоящий момент они объявлены в розыск. В ведомстве сообщили, что организаторы теракта были арестованы заочно из-за их нахождения за рубежом. По версии следствия, они завербовали и организовали обучение за границей четверых исполнителей нападения — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду.

Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.

