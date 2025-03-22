Трамп отозвал доступ к секретным документам у семьи Байдена

Трамп отозвал доступ к секретным документам у Харрис и семьи Байдена

Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретным документам у бывшего американского лидера Джо Байдена и членов его семьи. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Хиллари Клинтон, Камалы Харрис, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего», — отмечено в указе.

В список также попали бывший советник президента по нацбезопасности Джейкоб Салливан, экс-госсекретарь США Энтони Блинкен, дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни Элизабет и многие другие. Им также запрещено входить на охраняемые объекты правительства США.

Ранее Трамп отозвал госохрану у детей Байдена. По словам американского лидера, сына Байдена от первого брака Хантера «на деньги налогоплательщиков» охраняли 18 сотрудников, а дочь Байдена и его второй жены Джилл — 13.