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03:21, 18 марта 2025Мир

Трамп отозвал госохрану у детей Байдена

Трамп отозвал госохрану у детей экс-президента США Байдена Хантера и Эшли
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп уточнил, что госохрана отозвана у детей экс-президента США Байдена Хантера и Эшли.

«Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка», — заявил он.

По словам американского лидера, сына Байдена от первого брака Хантера «на деньги налогоплательщиков» охраняли 18 сотрудников, а дочь Байдена и его второй жены Джилл — 13.

Ранее Байден помиловал своего сына Хантера. Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу». Сам Хантер Байден после сообщения о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями, и признал ответственность за совершенные ошибки.

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