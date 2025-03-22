Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:37, 22 марта 2025Экономика

Трамп пообещал защитить нефтяников от штрафов

WSJ: Трамп пообещал защитить нефтяников от экологических штрафов и исков
Александра Качан (Редактор)

Фото: Liz Hampton / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть меры по защите нефтегазовых компании от судебных исков и штрафов, наложенных властями штатов за вклад в выбросы парниковых газов. Об этом пишет Wall Street Journal.

Во время встречи с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний Трамп дал понять, что штрафы и экологические сборы с производителей ископаемого топлива идут против его политики «энергетического доминирования». Глава Белого дома собирается подумать над тем, как помочь отрасли.

Недавно штаты Нью-Йорк, Вермонт и Калифорния приняли законы, согласно которым на нефтегазовые компании возлагаются штрафы и сборы, средства с которых идут на экологические проекты. Нефтяники считают такие меры несправедливыми, так как они касаются выбросов, совершенных до принятия закона. Компании попросили Минюст США поддержать их иски против штатов или инициировать собственные разбирательства о незаконном вмешательстве регионов в федеральную климатическую политику.

Ранее Трамп заявил, что разрешил «после многих лет плена у экологических экстремистов» вернуться в США к производству энергии с использованием угля в качестве топлива.

    Обсудить
    Последние новости

    Автобус с десятками российских туристов перевернулся в Таиланде и попал на видео

    На Украине начали выдавать «черные метки»

    Трусова объявила о беременности

    Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в нижнем белье

    В СВР отреагировали на смерть Гордиевского

    Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

    Трамп пообещал защитить нефтяников от штрафов

    ФБР массово начало редактировать документы по делу Эпштейна

    Маск раскрыл хитрый план Байдена по мигрантам

    Российские военные сбили еще один беспилотник ВСУ над Крымом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше