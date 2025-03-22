Трамп высказался об обсуждении с Путиным крайнего срока прекращения огня на Украине

Трамп не обсуждал с Путиным крайний срок начала режима прекращения огня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не говорил с российским коллегой Владимиром Путиным о крайнем сроке установления режима прекращения огня в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что не обсуждал этот вопрос с главой России. «Не крайний срок», — сказал политик.

Ранее американский лидер рассказал, что США, Россия и Украина уже наметили «очертания» возможной сделки по урегулированию конфликта. По словам Трампа, он провел прекрасную беседу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.