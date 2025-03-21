Трамп раскрыл итоги разговоров с Путиным и Зеленским

Трамп: США, РФ и Украина наметили очертания сделки по урегулированию конфликта

США, Россия и Украина уже наметили «очертания» возможной сделки по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я прекрасно пообщался с обоими джентльменами (с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским — прим. "Ленты.ру"), и у нас, как мне кажется, уже намечены контуры сделки [по урегулированию конфликта на Украине]. Я надеюсь, что у нас они есть», — отметил глава государства.

Ранее спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен провести «непрямые переговоры» между представителями Москвы и Киева в Саудовской Аравии. По его словам, таким образом США хотят понять условия каждой стороны.

20 марта помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. По его словам, с российской стороны войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.