Трампа предупредили о плане Европы против США

Пушков: Западная Европа хочет превратить США в международного изгоя

Западная Европа хочет превратить США в международного изгоя на фоне прихода к власти Дональда Трампа. Такое предположение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на предупреждение британских и немецких властей для своих граждан об опасности поездок в Штаты. «Встает вопрос, чем ответит Трамп на такое проявление небывалой европейской враждебности к США», — отметил политик.

Ранее Пушков заявил, что Европа рассчитывает на то, что Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении конфликта на Украине. «И тогда они, торжествуя, прибегут в Белый дом, и скажут: "Мы же говорили!"» — объяснил он.