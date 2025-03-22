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02:44, 22 марта 2025Мир

Трампа предупредили о плане Европы против США

Пушков: Западная Европа хочет превратить США в международного изгоя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Западная Европа хочет превратить США в международного изгоя на фоне прихода к власти Дональда Трампа. Такое предположение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на предупреждение британских и немецких властей для своих граждан об опасности поездок в Штаты. «Встает вопрос, чем ответит Трамп на такое проявление небывалой европейской враждебности к США», — отметил политик.

Ранее Пушков заявил, что Европа рассчитывает на то, что Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении конфликта на Украине. «И тогда они, торжествуя, прибегут в Белый дом, и скажут: "Мы же говорили!"» — объяснил он.

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