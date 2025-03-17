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06:10, 17 марта 2025Мир

Пушков рассказал об ожиданиях Европы от Трампа

Пушков: Европа рассчитывает, что Трамп не сможет договориться с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Европа рассчитывает на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Расчет европейцев состоит в том, что у Трампа не получится договориться с Москвой. И тогда они, торжествуя, прибегут в Белый дом, и скажут: "Мы же говорили !"», — объяснил он.

По мнению Пушкова, западные политики недооценивают философию Трампа. Ей он руководствуется при поиске решений для завершения конфликта.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Дональд Трамп, заставив Европу поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, загнал ее в ловушку. До этого эксперт Майкл Деш рассказал, что глава Белого дома меняет принцип ведения дел с Европой и показывает союзникам, что не будет взаимодействовать с ней как раньше.

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