Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:59, 22 марта 2025Мир

Уиткофф оценил одну деталь в биографии Путина

Уиткофф: Путин очень умный человек, как все бывшие сотрудники КГБ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент России Владимир Путин является очень умным человеком, как и все бывшие сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону, запись доступна на YouTube-канале журналиста.

«Путин очень умный парень. (...) В старые времена в КГБ шли только самые умные люди в стране», — подчеркнул представитель Трампа. Он добавил, что профессиональные навыки российского лидера вызывают у него уважение.

Уиткофф рассказал о впечатлениях от общения с Путиным и оценил его прием в Москве. Спецпосланник Трампа рассказал, что представители Белого дома упоминали важность детали биографии президента России во время подготовки к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Уиткофф рассказал, что передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить отношения. Он анонсировал, что личная встреча президентов может состояться в ближайшие несколько месяцев.

    Обсудить
    Последние новости

    Сигнал Путину и подарок для Трампа. О чем еще спецпосланник президента США Уиткофф рассказал по итогам поездок в Россию и Украину?

    Ургант с женой задолжали за ЖКУ в трех квартирах стоимостью 600 миллионов рублей

    Статую Уэйна Гретцки в Канаде закидали фекалиями

    Стали известны подробности непростых поисков застрявшего в подводной пещере дайвера

    На Западе назвали самую большую угрозу миру на Украине

    Названы организаторы теракта в «Крокусе»

    СК сообщил об организаторах теракта в «Крокусе»

    В Крыму заявили о «фантастических изменениях» в составе России

    Погоню российского беспилотника за украинским дроном сняли на видео

    Алаудинов резко высказался в адрес ВСУ после подрыва станции «Суджа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше