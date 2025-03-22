Уиткофф рассказал о мольбах Путина за Трампа после покушения

Уиткофф: Путин молился за Трампа после покушения на него

Президент России Владимир Путин молился за американского коллегу Дональда Трампа после покушения на него. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Он пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента [Трампа]. Не потому, что он был президентом или мог стать президентом США, а потому, что он был его другом, и он молился за своего друга», — рассказал он.

Уиткофф также отметил, что в ходе его первой встречи с Путиным в Кремле российский лидер пожаловался на то, что он три с половиной года не говорил с Джо Байденом. Карлсон назвал эту ситуацию «сумасшествием», с чем согласился и Уиткофф, добавив, что Трамп очень хотел направить Путину «сигнал о возобновлении отношений».

Ранее Уиткофф назвал Трампа и Путина великими лидерами. «Два лидера, работающие вместе над другими вопросами ради улучшения мира, — это то, что нужно», — сказал он.