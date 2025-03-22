Украину назвали «вассальным государством» американцев

СNN: Украина является «вассальным государством» американцев

С точки зрения президента США Дональда Трампа, Украина является вассальным государством американцев. Такое мнение высказал аналитик СNN Марк Галеотти.

По словам аналитика, американский лидер считает, что может пожертвовать интересами Киева ради сделки с Москвой.

Он отметил, что в конфликте на Украине проигрывают обе стороны, но «украинцы проигрывают быстрее».

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил, что ожидать быстрого завершения украинского конфликта не стоит, несмотря на стремление американского лидера Дональда Трампа к быстрым результатам.