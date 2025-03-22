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04:30, 22 марта 2025Мир

В США сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

Профессор Кузник: Урегулирование конфликта на Украине не будет быстрым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Ожидать быстрого завершения украинского конфликта не стоит, несмотря на стремление американского лидера Дональда Трампа к быстрым результатам. Об этом предупредил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

По его словам, администрация Трампа не обладает терпением и переговорными навыками, необходимыми для урегулирования конфликта. При этом собеседник агентства подчеркнул, что глава государства заслуживает «большого признания» за достижение «очень частичного» прекращения огня.

«Мы гораздо ближе к миру, но достижение реального урегулирования не будет быстрым или легким», — считает он.

В пятницу, 21 марта, Трамп сообщил, что переговоры по вопросу «раздела территорий» и полного прекращения огня на Украине идут «прямо сейчас». Он отметил, что на некоторых участках фронта «уже достигнуто» прекращение огня.

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