Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:53, 22 марта 2025Интернет и СМИ

Ургант с женой задолжали за ЖКУ в трех квартирах стоимостью 600 миллионов рублей

Shot: Иван Ургант задолжал за ЖКУ в квартире за 100 миллионов в центре Москвы
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский телеведущий Иван Ургант и его жена Наталья задолжали за ЖКУ в трех квартирах общей стоимостью более 600 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, сам шоумен накопил долги за коммуналку в квартире в Старомонетном переулке в центре Москвы. Ее площадь составляет 101 квадратный метр, а примерная стоимость — более 100 миллионов рублей.

У жены телеведущего Натальи есть еще две квартиры, совместная стоимость которых превышает 500 миллионов рублей. Одна из них площадью 202 квадратных метра находится у Патриарших прудов, а вторая (268 «квадратов») — в Хамовниках.

Сейчас на двух квартирах Натальи есть коммунальный долг на более чем 101 тысячу рублей.

Ранее Ивана Урганта предложили признать иноагентом после новостей, что он открыл ИП во Франции. Сам артист эти слухи опроверг и заявил, что не собирается уезжать из России.

    Обсудить
    Последние новости

    Сигнал Путину и подарок для Трампа. О чем еще спецпосланник президента США Уиткофф рассказал по итогам поездок в Россию и Украину?

    Ургант с женой задолжали за ЖКУ в трех квартирах стоимостью 600 миллионов рублей

    Статую Уэйна Гретцки в Канаде закидали фекалиями

    Стали известны подробности непростых поисков застрявшего в подводной пещере дайвера

    На Западе назвали самую большую угрозу миру на Украине

    Названы организаторы теракта в «Крокусе»

    СК сообщил об организаторах теракта в «Крокусе»

    В Крыму заявили о «фантастических изменениях» в составе России

    Погоню российского беспилотника за украинским дроном сняли на видео

    Алаудинов резко высказался в адрес ВСУ после подрыва станции «Суджа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше