Ургант с женой задолжали за ЖКУ в трех квартирах стоимостью 600 миллионов рублей

Shot: Иван Ургант задолжал за ЖКУ в квартире за 100 миллионов в центре Москвы

Российский телеведущий Иван Ургант и его жена Наталья задолжали за ЖКУ в трех квартирах общей стоимостью более 600 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, сам шоумен накопил долги за коммуналку в квартире в Старомонетном переулке в центре Москвы. Ее площадь составляет 101 квадратный метр, а примерная стоимость — более 100 миллионов рублей.

У жены телеведущего Натальи есть еще две квартиры, совместная стоимость которых превышает 500 миллионов рублей. Одна из них площадью 202 квадратных метра находится у Патриарших прудов, а вторая (268 «квадратов») — в Хамовниках.

Сейчас на двух квартирах Натальи есть коммунальный долг на более чем 101 тысячу рублей.

Ранее Ивана Урганта предложили признать иноагентом после новостей, что он открыл ИП во Франции. Сам артист эти слухи опроверг и заявил, что не собирается уезжать из России.

