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05:02, 22 марта 2025МирЭксклюзив

В ЕС подняли вопрос о влиянии США на европейские СМИ через программу USAID

В ЕП подняли вопрос о влиянии США на европейские СМИ через программу USAID
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Joerg Boethling / imago-images.de / Globallookpress.com

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Барбара Бонте подняла вопрос о влиянии США на европейские СМИ через программу USAID. Об этом говорится в ее обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«После решения президента США [Дональда] Трампа в феврале этого года приостановить деятельность USAID стало известно, что эта организация, которой поручено предоставлять средства на цели развития и экстренной помощи, в последние годы также выплатила значительные суммы денег средствам массовой информации в Европе», — заявила Бонте.

Парламентарий обратилась к Еврокомиссии с вопросом о том, какие меры планируется предпринять для защиты европейских медиа от внешнего влияния. В частности, ее интересует, будет ли проведена оценка деятельности USAID в странах ЕС и как Еврокомиссия намерена обеспечить прозрачность финансирования СМИ.

«Начала ли Комиссия расследование этого неприемлемого влияния США на европейские СМИ? Какие СМИ ЕС, независимые или нет, получили финансирование от USAID? Какие меры предусматривает Комиссия для предотвращения финансирования европейских СМИ третьими странами?» — интересуется она.

10 марта госсекретарь Марко Рубио заявил, что США закрывают 83 процента программ USAID. Он подчеркнул, что совместно с Конгрессом США было решено передать под контроль Государственного департамента оставшуюся тысячу проектов, которую было решено сохранить.

«На 5200 аннулированных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов, когда это не отвечало (а в некоторых случаях даже вредило) основным национальным интересам США», — заявил госсекретарь.

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