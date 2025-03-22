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13:25, 22 марта 2025Путешествия

Ушел из жизни бывший глава комитета по туризму Санкт-Петербурга

Ушел из жизни экс-глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Корнеев
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ушел из жизни бывший глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, возглавлявший структуру с 2020 по 2024 годы. Об этом написал действующий председатель комитета Евгений Панкевич в своем Telegram-канале.

«Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас», — отмечается в сообщении.

Панкевич подчеркнул, что Корнеев был большим профессионалом в своем деле и он подходил к нему с «большей энергией и энтузиазмом». О Корнееве известно, что он является выпускником Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и с 2014 по 2020 годы он занимал должность замглавы Федерального агентства по туризму.

Он также входил в группу, занимавшуюся реализацией проекта «Серебряное ожерелье России» — туристический маршрут, охватывающий большую часть исторических и природных достопримечательностей Северо-Западного федерального округа, охватывая пространство от Калининграда до Архангельска.

В 2023 году российские туристические власти запланировали потратить на продвижение страны за рубежом в 2024 году сотни миллионов рублей. Так, бюджет на рекламу туристических мест России за границей предполагалось увеличить до 300-400 миллионов рублей. Корнеев принимал активное участие в проработке данной меры.

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