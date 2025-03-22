В Британии выступили против идеи отправки войск на Украину

Баденок: На Украине в идеале не должно быть военных из Великобритании

Лидер консервативной партии Великобритании Кеми Баденок выступила с призывом предоставить Палате общин право голоса в вопросе размещения военнослужащих страны на территории Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Лидер консерваторов Кеми Баденок заявила, что Великобритания "в идеале не должна иметь никаких сухопутных войск" на Украине», — утверждается в публикации.

Как отмечается в материале, высказывание Баденок указывает на крах внутриполитического консенсуса по поводу участия Лондона в «коалиции желающих», которую пытаются создать премьер Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. По словам британских чиновников, у желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.