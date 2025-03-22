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02:10, 22 марта 2025Мир

В Германии захотели лишить украинцев пособий

Focus: В Германии могут отменить пособия для украинских беженцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Власти Германии могут лишить украинских беженцев социальных пособий. Об этом сообщает Focus.

Отмечается, что члены фракций ХДС/ХСС и СДПГ намерены обсудить вопрос о доходах беженцев для сокращения пособий вплоть до их отмены. «Многие политики надеются, что если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете», — сказано в статье.

Издание подчеркивает, что такой шаг подтолкнет украинцев к поиску работы, а также к возвращению на родину. По его данным, украинские беженцы получают выплаты немедленно, в отличие от других иностранцев, из-за совместного решения федерального и земельных правительств Германии, принятого летом 2022 года.

«Они утверждали, что если украинцам не придется проходить процедуру предоставления убежища в соответствии с директивой ЕС, то они немедленно получат право на пособия по Второй книге Социального кодекса, то есть гражданское пособие», — говорится в материале. Издание полагает, что будущее правительство страны под руководством Фридриха Мерца будет добиваться прекращения действия директивы в 2026 году.

Ранее депутат Европейского парламента, член «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах сообщил, что половина украинских беженцев в ФРГ не работает, а живет на пособия. По его словам, в Польше число беженцев, которые не работают и живут на выплаты, достигает всего 20 процентов.

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