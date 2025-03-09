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04:56, 9 марта 2025Экономика

В Германии рассказали о проблемах с украинскими беженцами

Евродепутат Крах: 50% украинских беженцев в ФРГ не работают и живут на пособия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Депутат Европейского парламента, член «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах заявил, что половина украинских беженцев в ФРГ не работает, а живет на пособия. Ег слова приводит РИА Новости.

Крах рассказал, что в Польше число беженцев, которые не работают и живут на выплаты, достигает всего 20 процентов.

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«Очевидно, что мы что-то делаем неправильно, потому что мы слишком щедры в этой социальной поддержке», — отметил евродепутат.

Парламентарий добавил, что поддержка Украины разрушает экономику Германии. Он обвинил правительство страны в отсутствии плана действий на время после окончания конфликта.

Ранее Германия признала достижение предела возможностей военной помощи Украине. Об этом заявил представитель немецкого Минобороны Михаэль Штемпфле. По его мнению, военная помощь Киеву и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно.

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