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16:04, 5 марта 2025Мир

Германия признала достижение предела возможностей военной помощи Украине

Штемпфле: Германия достигла предела возможностей по передаче оружия Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия достигла предела возможностей по передаче оружия Украине из собственных арсеналов. Об этом заявил представитель немецкого Минобороны Михаэль Штемпфле, сообщает РИА Новости.

«Достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — признал он.

По его словам, военная помощь Киеву и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно.

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