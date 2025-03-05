Германия признала достижение предела возможностей военной помощи Украине

Германия достигла предела возможностей по передаче оружия Украине из собственных арсеналов. Об этом заявил представитель немецкого Минобороны Михаэль Штемпфле, сообщает РИА Новости.
«Достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — признал он.
По его словам, военная помощь Киеву и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно.