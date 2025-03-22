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05:29, 22 марта 2025Мир

В Германии заявили о крахе фон дер Ляйен

Bild: Председатель ЕК фон дер Ляйен оказалась на вторых ролях в Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Ukrainian Presidentia / Global Look Press

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потерпела крах и оказалась на вторых ролях в Европе. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Просто совпадение — или это явный признак того, что музыка на тему Украины сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе? Признаков последнего становится все больше. Брюсселю пришлось привыкнуть к тому, что США под руководством Дональда Трампа не интересуются мнением Европейского Союза в переговорах с [президентом России] Владимиром Путиным», — указано в сообщении.

Отмечается, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс покинул саммит в Париже, когда фон дер Ляйен стала отвечать на его речь. Такое поведение Вэнса, по мнению авторов статьи, отчетливо дает понять, что Вашингтон не будет считаться с позицией главы ЕК.

Ранее фон дер Ляйен предупредила о скором наступлении нового миропорядка. По ее словам, он наступит к 2030 году, и Европа должна быть к этому готова, проведя свое перевооружение.

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