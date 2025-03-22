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13:00, 22 марта 2025Мир

В Италии назвали сроки укрепления обороноспособности страны

Министр обороны Крозетто: Италии нужно 8-10 лет на укрепление обороноспособности
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Италии нужно 8-10 лет на осуществление планов по укреплению обороноспособности. Об этом рассказал министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете La Repubblica.

«Этот план [по укреплению национальной безопасности] потребует 8-10 лет для реализации оборонной способности, соответствующей вызовам времени», — назвал он сроки реализации плана.

При этом в число вызовов итальянской безопасности министр включил киберугрозы, а среди конкретных мер назвал развитие инфраструктуры увеличение численности вооруженных сил. Кроме того, Гуидо Крозетто допустил, что присутствие американских войск в Европе будет сокращаться, а требования к уровню расходов на оборону в странах НАТО повышено до 3,5 процентов ВВП.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Италия вместе с Францией, Испанией и Португалией отвергли план главы европейской дипломатии Каи Каллас о финансовой поддержке Украине. Он должен был включать помощь в размере 40 миллиардов евро.

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