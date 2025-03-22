В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма

Депутат Жиленко: Утверждение Зеленского об отсутствии туризма в Крыму — ерунда

Утверждение Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму не соответствует действительности. Об этом заявил депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что на территории полуострова строятся гостиницы, расширяются пляжи, обновляются набережные в курортных городах и поселках. «То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда», — подчеркнул Жиленко.

Он указал, что за последние одиннадцать лет туристическая инфраструктура Крыма значительно преобразилась. По словам собеседника агентства, полуостров «превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы».

Ранее Зеленский заявил, что в Крыму 11 лет нет туризма. Он утверждает, что на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы.