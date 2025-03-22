В Минобороны отчитались о потерях ВСУ в Сумской области

Минобороны России: ВСУ потеряли до 105 военных в Сумской области

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области превысили 100 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин, его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что подразделения группировки продолжают выполнение боевых задач в зоне спецоперации. «На Белгородском направлении подразделениями группировки нанесено поражение механизированной бригады и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Михайловское и Осоевка Сумской области», — уточнил Якимкин.

По его словам, противник потерял до 105 военнослужащих, девять автомобилей, танк, три артиллерийских орудия, инженерную машину разминирования и две боевые бронированные машины.

Ранее стало известно, что ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область. Их направили в населенный пункт Марьино для последующей попытки деблокирования украинских подразделений в Курской области.