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05:37, 22 марта 2025Россия

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ в Сумской области

Минобороны России: ВСУ потеряли до 105 военных в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области превысили 100 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин, его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что подразделения группировки продолжают выполнение боевых задач в зоне спецоперации. «На Белгородском направлении подразделениями группировки нанесено поражение механизированной бригады и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Михайловское и Осоевка Сумской области», — уточнил Якимкин.

По его словам, противник потерял до 105 военнослужащих, девять автомобилей, танк, три артиллерийских орудия, инженерную машину разминирования и две боевые бронированные машины.

Ранее стало известно, что ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область. Их направили в населенный пункт Марьино для последующей попытки деблокирования украинских подразделений в Курской области.

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