В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на белгородском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 95 военнослужащих и танк на белгородском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 95 военнослужащих и один танк на белгородском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в Telegram-канале.

«ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий», — отмечено в сообщении Минобороны.

Поражение подразделениям ВСУ нанесли части российской группировки войск «Север». Столкновения происходили в районе населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области, добавили в ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали об ударах по военным объектам ВСУ. Как сообщается, цели были поражены в 135 районах.