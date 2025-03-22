В Николаеве сообщили о поджоге машины сотрудника ТЦК

Лебедев: Жители Николаева подожгли машину сотрудника ТЦК

Жители города Николаев подожгли автомобиль сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости.

«В городе Николаев, во дворе многоэтажки по переулку Первомайскому, 56, ночью сожгли еще одну машину всем ненавистных ТЦК», — сообщил он о произошедшем поджоге.

По словам Лебедева, украинские СМИ не распространяли информацию об инциденте. Вместе с тем стало известно, что на этом автомобиле сотрудники ТЦК отлавливали мужчин призывного возраста. При этом подобные машины специально маскируются, так что их не сразу отличить от городского транспорта, объяснил координатор подполья.

Ранее Сергей Лебедев рассказал о продвижении Вооруженных сил РФ в Запорожской области. По его словам, российские войска начали «простукивать» украинскую оборону в регионе.