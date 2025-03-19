«Взгляд»: ВС России продвигаются в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России начали «простукивать» Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области. О продвижении Российской армии сообщило издание «Взгляд.ру».

Отмечается, что российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области и приблизились к городу Орехово. На данном участке ВС России приступили к «простукиванию» позиций ВСУ.

«Российский успех во многом обусловлен тем, что украинское командование вынужденно сняло с этого участка часть подразделений 128-й горно-штурмовой бригады и дрон-команды для стабилизации ситуации в Сумской области. Это ослабило оборону ВСУ», — приводит издание слова военкора Федора Громова.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов в подконтрольном ВСУ Запорожье.