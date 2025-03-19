Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:55, 19 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении Российской армии в Запорожской области

«Взгляд»: ВС России продвигаются в Запорожской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России начали «простукивать» Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области. О продвижении Российской армии сообщило издание «Взгляд.ру».

Отмечается, что российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области и приблизились к городу Орехово. На данном участке ВС России приступили к «простукиванию» позиций ВСУ.

«Российский успех во многом обусловлен тем, что украинское командование вынужденно сняло с этого участка часть подразделений 128-й горно-штурмовой бригады и дрон-команды для стабилизации ситуации в Сумской области. Это ослабило оборону ВСУ», — приводит издание слова военкора Федора Громова.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов в подконтрольном ВСУ Запорожье.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины вслед за Путиным поддержал отказ от ударов по объектам энергетики

    Главный тренер сборной России Карпин захотел провести матч против США

    В Кремле обсудили переход губернатора Оренбургской области в Свердловскую

    Саперы ВС России нашли много «колокольчиков» под Курском

    В Турции начался кастрюльный бунт после задержания мэра Стамбула

    В российском городе пенсионерка взобралась на крышу из-за бездействия УК

    Стало известно о продвижении Российской армии в Запорожской области

    Убившего соперника из-за ревности корейца будут судить спустя 14 лет

    Муфтий Башкирии высказался о предсказаниях в «Симпсонах»

    Каллас предложит дать Украине два миллиона крупнокалиберных снарядов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше