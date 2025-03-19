Подполье объявило об ударе по цеху сборки дронов в Запорожье

В подполье сообщили об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В городе (Запорожье — прим. "Ленты.ру") прилет в цех, где собирали БПЛА», — заявил подпольщик. Он также заявил, что были ликвидированы оборудование и готовая продукция.

Других подробностей он не привел.

Ранее Лебедев сообщил, что командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ скрывает от родственников факт расстрела мобилизованного. «Тело расстрелянного за попытку бегства украинского мобилизованного командиры используют для запугивания других новобранцев», — сообщил он.