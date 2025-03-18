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13:09, 18 марта 2025Бывший СССР

В подполье заявили о сокрытии факта расстрела мобилизованного офицерами ВСУ

РИА: Командование ВСУ скрывает от родственников факт расстрела мобилизованного
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Командование 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает от родственников факт расстрела мобилизованного. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости представитель пророссийского подполья.

По словам источника, офицеры бригады «прикопали» тело одного из расстрелянных за попытку оставления части на территории базы. «Тело расстрелянного за попытку бегства украинского мобилизованного командиры используют для запугивания других новобранцев», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Где расквартирована 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ, в подполье не уточнили.

Ранее в подполье заявили, что офицеры 115-й бригады ВСУ расстреливают без суда и следствия мобилизованных украинских бойцов за любую попытку оставления ими расположения части.

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