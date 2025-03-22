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01:04, 22 марта 2025Мир

В Польше назвали мирное соглашение с Россией невыгодным для Украины

Польский аналитик Брушевский: Соглашение с РФ невыгодно Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Подписание мирного соглашения с Россией невыгодно для Украины. Такое мнение в интервью изданию Interia высказал польский военный аналитик Михал Брушевский.

По его словам, если соглашение о прекращении огня с РФ будет подписано быстро, то оно с большой вероятностью будет предполагать территориальные уступки, на которые Киев будет вынужден согласиться.

«Каждое из соглашений является невыгодным для Украины. Единственная разница будет заключаться в том, будут ли уступки носить политический или военный характер», — сказал аналитик.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа обвинил Украину в срыве договоренностей. «Договоренности были нарушены уже дважды. В первый раз — когда Украина нанесла удар по Кубани, во второй — когда осуществила подрыв газоизмерительной станции "Суджа"», — сказал политик.

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