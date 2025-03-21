Депутат Чепа: Украина уже дважды срывала договоренности с Россией

Украина уже дважды срывала договоренности о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, Россия поднимет этот вопрос на встрече с США в Саудовской Аравии.

«Договоренности были нарушены уже дважды. В первый раз — когда Украина нанесла удар по Кубани, во второй — когда осуществила подрыв газоизмерительной станции "Суджа", — сказал политик. — Теперь мы видим попытки Киева разыграть сцену, где, якобы, взрыв устроила сама Россия. Но, думаю, это не пройдет».

Чепа напомнил, что 23 марта планируется встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии. По его словам, представители российской делегации поднимут вопрос о несоблюдении соглашений украинской стороной.

«Мы с самого начала говорили о том, что договоренности — это хорошо. Но кто их будет контролировать? Кроме того, эти события указывают нам на то, что Украине не нужны мирные договоренности, так же, как когда-то не нужны были Минские соглашения», — заключил депутат.

О подрыве газоизмерительной станции на границе Курской и Сумской областей стало известно в ночь 21 марта. По данным Минобороны России, ВСУ намеренно подорвали объект. В ведомстве заявили, что провокация Киева была направлена на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.