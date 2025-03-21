Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 21 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России обвинили Украину в срыве договоренностей

Депутат Чепа: Украина уже дважды срывала договоренности с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Украина уже дважды срывала договоренности о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, Россия поднимет этот вопрос на встрече с США в Саудовской Аравии.

«Договоренности были нарушены уже дважды. В первый раз — когда Украина нанесла удар по Кубани, во второй — когда осуществила подрыв газоизмерительной станции "Суджа", — сказал политик. — Теперь мы видим попытки Киева разыграть сцену, где, якобы, взрыв устроила сама Россия. Но, думаю, это не пройдет».

Чепа напомнил, что 23 марта планируется встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии. По его словам, представители российской делегации поднимут вопрос о несоблюдении соглашений украинской стороной.

«Мы с самого начала говорили о том, что договоренности — это хорошо. Но кто их будет контролировать? Кроме того, эти события указывают нам на то, что Украине не нужны мирные договоренности, так же, как когда-то не нужны были Минские соглашения», — заключил депутат.

О подрыве газоизмерительной станции на границе Курской и Сумской областей стало известно в ночь 21 марта. По данным Минобороны России, ВСУ намеренно подорвали объект. В ведомстве заявили, что провокация Киева была направлена на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

    Обсудить
    Последние новости

    В Британии угрожают России атомными подлодками со скандальной репутацией. Одну из них прозвали «Секс и кокаин Ее Величества»

    Памятник медвежонку Паддингтону стал объектом вандализма

    В России обвинили Украину в срыве договоренностей

    Задержанный ФСБ россиянин назвал себя предателем и попал на видео

    На Троекуровском кладбище началось прощание с Киркоровым

    Раскрыта причина недостаточного производства боеприпасов в Европе

    Застрявших на МКС астронавтов предупредили о последствиях длительной миссии для здоровья

    Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине

    У производителя люксовых автомобилей резко упала прибыль

    Коты отогнали змею от завтракающей хозяйки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше