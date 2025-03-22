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21:01, 22 марта 2025Бывший СССР

В Прибалтике захотели заминировать границу с Россией

Минобороны Литвы: Границу с Россией и Белоруссией могут заминировать
Кирилл Луцюк

Фото: Janis Laizans / Reuters

Оборонные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии подняли вопрос о минировании границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны Литвы.

По его данным, руководители минобороны этих трех республик рассматривают вопрос об усилении границы несколькими слоями укреплений. Речь идет о противопехотных и противотанковых минах. Литва, Латвия и Эстония надеются, что деньги на эти цели им выделит Европейский союз.

До этого, 18 марта, эти прибалтийские страны объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Это решение они объяснили военными угрозами, которые будто бы исходят от России и Белоруссии.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности его страны отправить войска на Украину, но уточнил, что такое решение должны принять и другие страны коалиции.

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