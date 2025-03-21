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13:59, 21 марта 2025Бывший СССР

Президент Литвы заявил о готовности направить войска на Украину

Президент Литвы Науседа заявил о готовности направить войска на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yauhen Yerchak / Globallookpress.com

Литва готова направить на Украину войска в качестве поддержки, но такое решение должны принять и другие страны коалиции, помогающей Киеву. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, передает «РБК-Украина».

«Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать такую поддержку», — сказал политик.

Ранее Науседа заявил, что Литва готовится к конфликту НАТО и России, который может произойти до 2030 года. По его словам, Литва в этом году подготовит специальное военное подразделение на случай такого развития событий.

Науседа добавил, что если с России снимут санкции, то у Литвы будет меньше пяти лет на то, чтобы подготовиться к конфликту.

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