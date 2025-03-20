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13:17, 20 марта 2025Бывший СССР

В Литве раскрыли планы по подготовке к конфликту с Россией

Науседа: Литва готовится к конфликту НАТО и России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Литва готовится к конфликту НАТО и России, который может произойти до 2030 года. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает УНИАН.

По его словам, Литва в этом году подготовит специальное военное подразделение на случай такого развития событий. Он добавил, что если с России снимут санкции, то у Литвы будет меньше пяти лет на то, чтобы подготовиться к конфликту.

Ранее Литва захотела привлечь российские власти к уголовной ответственности из-за конфликта на Украине. Министр юстиции Литвы Римантас Моцкус заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и их решения никак не влияют на позицию Вильнюса.

До этого в России ответили на выход стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что это решение — ошибка.

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