В Литве раскрыли планы по подготовке к конфликту с Россией

Науседа: Литва готовится к конфликту НАТО и России

Литва готовится к конфликту НАТО и России, который может произойти до 2030 года. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает УНИАН.

По его словам, Литва в этом году подготовит специальное военное подразделение на случай такого развития событий. Он добавил, что если с России снимут санкции, то у Литвы будет меньше пяти лет на то, чтобы подготовиться к конфликту.

Ранее Литва захотела привлечь российские власти к уголовной ответственности из-за конфликта на Украине. Министр юстиции Литвы Римантас Моцкус заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и их решения никак не влияют на позицию Вильнюса.

До этого в России ответили на выход стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что это решение — ошибка.

