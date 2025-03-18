В России ответили на выход стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин

Сенатор Джабаров назвал ошибкой выход стран Балтии из конвенции о запрете мин

Выход стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин является ошибкой, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. На соответствующее решение Литвы, Латвии, Эстонии и Польши сенатор ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в литовском министерстве обороны сообщили, что Литва, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Ведомство напомнило, что Литва присоединилась к Оттавской конвенции в 2003 году. Выход из нее в 2025 году в Вильнюсе объяснили «ограничением возможности и выбор Литвы в деле защиты государства».

«Трудно сказать, чем они руководствовались при принятии такого решения. Скорее всего, они полагают, что война в Европе неизбежна, и по опыту своих украинских любимцев они тоже хотят, наверно, использовать такие мины», — отметил Джабаров.

Это глубокая ошибка этих стран. Воевать с ними таким оружием Россия не собирается, в случае экзистенциальной угрозы России у нас есть другие, более мощные вооружения Владимир Джабаров первый замглавы международного комитета Совета Федерации

В ноябре 2024 года в Финляндии также изучали вариант выхода из Оттавской конвенции. Президент страны Александр Стубб заявлял, что «отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом».