Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 18 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России ответили на выход стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин

Сенатор Джабаров назвал ошибкой выход стран Балтии из конвенции о запрете мин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Karkhut / Shutterstock / Fotodom

Выход стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин является ошибкой, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. На соответствующее решение Литвы, Латвии, Эстонии и Польши сенатор ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в литовском министерстве обороны сообщили, что Литва, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Ведомство напомнило, что Литва присоединилась к Оттавской конвенции в 2003 году. Выход из нее в 2025 году в Вильнюсе объяснили «ограничением возможности и выбор Литвы в деле защиты государства».

«Трудно сказать, чем они руководствовались при принятии такого решения. Скорее всего, они полагают, что война в Европе неизбежна, и по опыту своих украинских любимцев они тоже хотят, наверно, использовать такие мины», — отметил Джабаров.

Это глубокая ошибка этих стран. Воевать с ними таким оружием Россия не собирается, в случае экзистенциальной угрозы России у нас есть другие, более мощные вооружения

Владимир Джабаровпервый замглавы международного комитета Совета Федерации

В ноябре 2024 года в Финляндии также изучали вариант выхода из Оттавской конвенции. Президент страны Александр Стубб заявлял, что «отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом».

    Обсудить
    Последние новости

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Новый масштабный потоп предрекли российскому региону

    В России поставили условие для возвращения Renault

    Участники операции «Поток» рассказали об одной уловке при встрече с ВСУ

    Бойцу ВСУ дали срок за терроризм в отношении жителей Курской области

    Жители российского региона поделились подробностями потопа

    Рынок видеоигр вырастет впервые с пандемии

    Магазин приложений RuStore появился на проекторах

    Азербайджан назвал условия подписания мирного договора с Арменией

    Бастрыкин запросил доклад о похищении подростка в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше