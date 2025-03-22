В России назвали вероятных соперников Зеленского на выборах

Чепа: Зеленскому на выборах могут противостоять Тимошенко, Порошенко и Залужный

Владимиру Зеленскому на президентских выборах могут противостоять бывший премьер Юлия Тимошенко, экс-президент страны Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Вероятных соперников украинского лидера перечислил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru.

«Выборы состоятся, но непонятно когда. Это главный вопрос. Кандидатов довольно много. Это и Порошенко, и Тимошенко, и Залужный, и [лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид] Арахамия», — назвал он возможных кандидатов.

При этом, по словам депутата, на выборах могут появится и новые лица. Однако в любом случае нынешнему президенту будет довольно трудно противостоять каждому из перечисленных соперников, притом что позиции Владимира Зеленского еще больше ослабеют при затягивании переговорного процесса, полагает Алексей Чепа.

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о согласии властей Украины на проведение выборов. Он рассказал об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.