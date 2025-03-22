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17:41, 22 марта 2025Экономика

В России подорожал один тип жилья

Загородные дома в России подорожали на 2,2 % с начала года
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За неполный первый квартал 2025 года загородные дома в России подорожали в среднем на 2,2 процента, до 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

Удорожание этого вида жилья зафиксировали в 75 регионах из 85, принявших участие в исследовании. Снижение цены произошло только в 10 регионах.

Сильнее всего дома подорожали в республике Коми (на 18,4 процента), в Камчатском крае (на 13,5 процента) и в Еврейской автономной области (на 12,1 процента), а подешевели в Подмосковье (минус 4,1 процента), Краснодарском крае (минус 3,9 процента) и Чукотском автономном округе (минус 3 процента).

При этом предложение выросло. Отмечается, что на рынок поступило большое количество недорогих дач, что также сдержало рост цен. «Как видим, рост год к году получился гораздо ниже инфляции», — заключил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Чегодаева оценила вероятность повышения цен на вторичное жилье в России. По ее словам, сильного колебания стоимости «вторички» в апреле не предвидится.

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