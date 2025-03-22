Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:08, 22 марта 2025Россия

В России создадут группу для решения вопросов садоводов и огородников

Вице-премьер Патрушев поручил создать группу для решения вопросов в садоводстве
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sandie Clarke / Unsplash

Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручение сформировать единую межведомственную рабочую группу для решения оперативных вопросов в области огородничества и садоводства. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе заседания правкомиссии по вопросам развития садоводства и огородничества обсуждались вопросы льготных тарифов на электроэнергию, вывоза твердых коммунальных отходов и водоснабжения.

Как указал вице-премьер, сфера садоводства и огородничества затрагивает интересы миллионов россиян, поскольку на садовых участках не только выращивают сельхозпродукцию — это еще и место проживания граждан.

Помимо этого, на заседании был затронут вопрос использования портала госуслуг, в том числе для проведения голосований занимающихся огородничеством и садоводством жителей страны.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов оценил риски россиян сесть в тюрьму за растения на даче

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа заявил о согласии властей Украины на выборы

    Уиткофф раскрыл реакцию Путина на сигнал Трампа о желании восстановить отношения

    В Петербурге фитнес-клубу пригрозили делом из-за рекомендации буркини вместо бикини

    Уиткофф рассказал о подарке Путина для Трампа

    В ЕС подняли вопрос о влиянии США на европейские СМИ через программу USAID

    Испытания китайского танка с шестью стволами сняли на фото

    В Британии выступили против идеи отправки войск на Украину

    В США сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

    Военный эксперт сообщил о начале боев за Красное Первое Харьковской области

    Россиянин сломал девушке позвоночник за выгул собак без намордников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше