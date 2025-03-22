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15:42, 22 марта 2025Мир

В России заметили изменение отношения США к событиям на Украине

Сенатор Пушков: Отношение к событиям на Украине постепенно меняется в США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Отношение к событиям на Украине постепенно меняется в Соединенных Штатов. Об этом написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Отношение к событиям на Украине постепенно меняется. (...) авторы влиятельного вашингтонского издания "The Hill" признают, что стрельбу на киевском майдане в середине февраля 2014 года "начали украинские ультра-правые боевики"», — заметил, в частности, сенатор такое изменение в трактовке исторических событий в СМИ США.

Таким образом он прокомментировал статью под названием «Как это ни печально, но Трамп прав насчет Украины». В ней, кроме того, признается, что украинские власти были ложно обвинены в стрельбе по протестующим и что эта провокация привела к дальнейшему кризису в стране.

С мнением президента США Дональда Трампа по Украине в издании The Hill согласился профессор Техасского университета Алан Куперман. По его словам, именно действия Джо Байдена, который в 2015 году занимал пост вице-президента, привели к эскалации ситуации.

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