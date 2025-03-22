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06:57, 22 марта 2025Мир

В Сербии рассказали о влиянии USAID на страну

Вулин: В 2025 году USAID перевело в Сербию более 40 миллионов долларов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2025 году Агентство США по международному развитию (USAID) перевело в Сербию более 40 миллионов долларов. О влиянии USAID на республику рассказал вице-премьер страны Александр Вулин в интервью РИА Новости.

«Только с начала 2025 года USAID перевел свыше 40 миллионов долларов. Они только начали, пока их не остановили. И учитывайте, что здесь есть и другие многочисленные фонды», — сообщил он.

По его словам, USAID, как и многие другие иностранные фонды, спонсируют протесты в стране. При этом в Сербии также работают фонды практически всех партий Германии, в том числе фонд Конрада Аденауэра, связанный с немецким Христианско-демократическим союзом, и фонд Фридриха Наумана, близкий к Свободной демократической партии Германии (СвДП).

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Барбара Бонте подняла вопрос о влиянии США на европейские СМИ через программу USAID. «Начала ли Комиссия расследование этого неприемлемого влияния США на европейские СМИ?» — поинтересовалась она.

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