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13:37, 22 марта 2025Ценности

В сети оценили внешность 16-летней внучки Элвиса Пресли на фото с шопинга

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ringo Chiu / Reuters

В сети оценили внешность 16-летней внучки американского певца Элвиса Пресли Финли Аарон Лав Локвуд на фото с шопинга. Материал приводит Daily Mail.

Девушка отправилась по магазинам в Калабасасе, Калифорния, вместе с отцом — гитаристом Майклом Локвудом. Она предстала перед камерами в розовом топе, белой кофте крупной вязки на молнии и с капюшоном и голубых джинсах с широкими штанинами и заниженной талией. Также наследница знаменитости надела коричневые угги и цепочку с кулоном и распустила гладко уложенные волосы.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Больше напоминает [американскую актрису] Дрю Берримор, чем Элвиса», «Не вижу никакого сходства», «Очень похожа на Элвиса и [его единственную дочь] Лизу Мари», «Она больше похожа на мать и бабушку, чем на дедушку», «Сходство определенно есть, но не точная копия», «Она похожа на своего дедушку — тот же нос и рот», «Ого! Она его двойник!» — заявили юзеры.

В январе в сети восхитились 17-летней внучкой избранного президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон Трамп на видео с празднования его инаугурации.

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