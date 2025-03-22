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17:39, 22 марта 2025Интернет и СМИ

В США оценили шансы Украины восполнить запасы ракет ATACMS

NI: Киев не сможет восполнить запасы ATACMS, переданных администрацией Байдена
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Киев не сможет восполнить запасы баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS, переданных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена. Об этом пишет The National Interest (NI).

«Вслух это не произносят, но очевидно, что их [ракет ATACMS] у украинцев осталось до опасного мало», — отмечает автор.

Журналист NI оценил темпы расходования ракет ATACMS и подчеркнул, что данное оружие стало «бесценным» для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также заметил, что любое прекращение огня только даст возможность ВСУ укрепить потенциал в условиях сокращающихся запасов вооружений.

Ранее полковник Военно-морских сил США в отставке Марк Кансиан в беседе с The Washington Post предрек прорыв укреплений ВСУ без американских разведданных. По его словам, Киеву придется сократить масштабы проводимых операций «в течение ближайших двух недель».

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