NI: Киев не сможет восполнить запасы ATACMS, переданных администрацией Байдена

Киев не сможет восполнить запасы баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS, переданных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена. Об этом пишет The National Interest (NI).

«Вслух это не произносят, но очевидно, что их [ракет ATACMS] у украинцев осталось до опасного мало», — отмечает автор.

Журналист NI оценил темпы расходования ракет ATACMS и подчеркнул, что данное оружие стало «бесценным» для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также заметил, что любое прекращение огня только даст возможность ВСУ укрепить потенциал в условиях сокращающихся запасов вооружений.

Ранее полковник Военно-морских сил США в отставке Марк Кансиан в беседе с The Washington Post предрек прорыв укреплений ВСУ без американских разведданных. По его словам, Киеву придется сократить масштабы проводимых операций «в течение ближайших двух недель».