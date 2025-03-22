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19:00, 22 марта 2025Экономика

В США назвали заработанную на продаже «золотых виз» сумму

Лютник: На продаже золотых виз США заработали 5 миллиардов долларов за день
Кирилл Луцюк

Фото: Randall Hill / Reuters

Продажа так называемых золотых виз, которые обеспечивают их владельца видом на жительство в США, принесла американскому бюджету 5 миллиардов долларов всего за один день. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник. Его процитировало издание The Financial Express.

По словам чиновника, США продали 1000 этих иммиграционных карт. Каждая стоит 5 миллионов долларов. Лютник уверен, что Соединенные Штаты могли бы продать до миллиона таких виз, пополнив бюджет на 5 триллионов долларов.

В начале марта 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о возможности продажи гражданства США. По его словам, такие покупатели будут создавать в стране рабочие места и обеспечивать бюджетные поступления.

При этом в России инвесторы из США, Китая и Ирана тоже стали чаще претендовать на получение «золотых виз». За два года действия программы заявления подали 40 иностранных инвесторов из 14 стран.

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