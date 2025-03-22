Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 22 марта 2025Мир

В США предупредили украинские власти о возможном военном перевороте

Профессор Петро: Националисты на Украине могут устроить военный переворот
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Националисты на Украине могут устроить военный переворот правительству Владимира Зеленского, если оно не будет следовать желательному для них курсу. С таким мнением выступил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов — не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания», — отметил эксперт.

По словам Петро, царящее на Украине беззаконие и раскол в среде самих националистов уже привели к росту насилия, в том числе к нескольким убийствам, включая скандально известную экс-депутата Ирину Фарион.

Ранее глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призвал Владимира Зеленского присвоить Ирине Фарион звание героя республики. До этого стало известно, что во Львове переименуют Техническую улицу в честь Фарион.

При жизни Фарион была известна своими ультранационалистическими заявлениями, а также популяризацией украинского языка. На этой почве у нее возник конфликт с националистическим батальоном «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об эвакуации тел украинских военных из Курской области

    В США предупредили украинские власти о возможном военном перевороте

    В США разработали полностью восстанавливающий мозг после инсульта препарат

    Российским автомобилистам захотели разрешить проезд в водоохранных зонах

    Голкипер отразил буллит Кузнецова и спародировал игрока СКА

    В Прибалтике захотели заминировать границу с Россией

    В Германии сотни ультраправых вышли на демонстрацию

    Пленный ВСУ рассказал об отправке на передовую после похода в кафе

    Одна страна Запада назвала условие согласия на членство Украины в ЕС

    В Канаде собрались распустить парламент

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше