Зеленского призвали присвоить Фарион звание героя Украины

Глава Львовской ОВА призвал Зеленского присвоить Фарион звание героя Украины

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призвал президента Украины Владимира Зеленского присвоить Ирине Фарион звание героя республики. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, Фарион заслуживает звания за «плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу» и вклад в изучение украиноведения.

Ранее стало известно, что во Львове переименуют Техническую улицу в честь Фарион. Ее именем назовут улицу, находящуюся около улицы Бандеры, студгородка Львовской Политехники, где работала Фарион, и Университета имени Ивана Франко, где она училась.