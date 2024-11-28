Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 28 ноября 2024Бывший СССР

На Украине переименуют улицу в честь Фарион

Во Львове переименуют улицу в честь убитой Ирины Фарион
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ruslan Lytvyn / Shutterstock / Fotodom  

Во Львове переименуют улицу в честь убитой экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В ее честь переименуют Техническую улицу, находящуюся около от улицы Бандеры, студгородка Львовской Политехники, где работала Фарион, и университета Ивана Франка, где она училась.

При жизни Фарион была известна своими ультранационалистическими заявлениями, а также популяризацией украинского языка. На этой почве у нее возник конфликт с националистическим батальоном Азов (признан в России террористическим и запрещен), так как она осуждала его военнослужащих за использование русского языка.

Ранее Львовский апелляционный суд оставил под стражей без права внесения залога Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Фарион. Адвокат молодого человека заявила, что он не виновен и может «покрывать» третье лицо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      Россиянина осудили на три года за секретное сотрудничество с иностранным государством

      Самолет из Таиланда приготовился к экстренной посадке в России из-за подозрения о бомбе

      Путин высказался о подборе целей для гиперзвуковых ракет

      Рост ключевой ставки до 25 процентов назвали в России весьма вероятным

      Российская пенсионерка отдала мошенникам за «покупку» квартир миллионы рублей

      Путин предостерег от разрушающих шагов в отношениях России и Казахстана

      В Румынии пересчитают голоса на выборах президента

      ИИ забанил тысячи игроков в Call of Duty

      Российский боец СВО месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу с одной целью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше