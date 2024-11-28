На Украине переименуют улицу в честь Фарион

Во Львове переименуют улицу в честь убитой Ирины Фарион

Во Львове переименуют улицу в честь убитой экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В ее честь переименуют Техническую улицу, находящуюся около от улицы Бандеры, студгородка Львовской Политехники, где работала Фарион, и университета Ивана Франка, где она училась.

При жизни Фарион была известна своими ультранационалистическими заявлениями, а также популяризацией украинского языка. На этой почве у нее возник конфликт с националистическим батальоном Азов (признан в России террористическим и запрещен), так как она осуждала его военнослужащих за использование русского языка.

Ранее Львовский апелляционный суд оставил под стражей без права внесения залога Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Фарион. Адвокат молодого человека заявила, что он не виновен и может «покрывать» третье лицо.