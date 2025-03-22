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06:24, 22 марта 2025Мир

В США заявили о «впавшей в безумие» Европе

Профессор Кузник заявил о впавшей в безумие Европе из-за идеи о ядерном оружии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Европейские страны впали в безумие из-за идей о расширении ядерного зонтика и увеличении оборонных расходов. Об этом РИА Новости заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

«Наблюдать, как европейцы предлагают потратить 800 миллиардов евро на перевооружение, одновременно обсуждая расширение европейского ядерного зонтика через Францию и Германию или даже приобретение европейскими странами собственных ядерных арсеналов — это настоящее погружение в безумие», — подчеркнул он.

Комментируя требование Владимира Зеленского предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа в членстве в Североатлантическом альянсе, Кузник назвал его еще более безумным. Собеседник агентства резюмировал, что мир нуждается в новой глобальной архитектуре безопасности, которая учитывала бы интересы всех сторон.

Ранее Кузник заявил, что ожидать быстрого завершения украинского конфликта не стоит, несмотря на стремление американского лидера Дональда Трампа к быстрым результатам.

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