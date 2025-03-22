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18:40, 22 марта 2025Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в нижнем белье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @marksandspencer

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном образе для рекламы. Соответствующие кадры появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда Marks & Spencer.

37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема позировала перед фотографом в темно-синем комплекте нижнего белья, состоящем из бюстгальтера с поролоновыми чашками и трусов. Упомянутые изделия были декорированы кружевом.

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Кроме того, звезда распустила светлые волосы и предстала с макияжем в нейтральных оттенках. При этом манекенщица продемонстрировала фигуру.

В феврале возлюбленная Джейсона Стэйтема пришла на вечеринку без штанов. Она посетила мероприятие, которое состоялось после премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Вот это да!
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