Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в нижнем белье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в нижнем белье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном образе для рекламы. Соответствующие кадры появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда Marks & Spencer.

37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема позировала перед фотографом в темно-синем комплекте нижнего белья, состоящем из бюстгальтера с поролоновыми чашками и трусов. Упомянутые изделия были декорированы кружевом.

Кроме того, звезда распустила светлые волосы и предстала с макияжем в нейтральных оттенках. При этом манекенщица продемонстрировала фигуру.

В феврале возлюбленная Джейсона Стэйтема пришла на вечеринку без штанов. Она посетила мероприятие, которое состоялось после премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).